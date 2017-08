Nog geen plan tijdelijke huisvesting Olst-Wijhe

Tijdelijke huisvesting

Geen azc

Toen afgelopen najaar de instroom van asielzoekers vrij onverwachts slonk, waarna bijvoorbeeld in Raalte ook de realisering van een nieuw azc werd afgeblazen, verdween de noodzaak voor snelle tijdelijke huisvesting in Olst-Wijhe. Het plan is daarom ook niet verder uitgewerkt.

,,Maar wethouder Marcel Blind vindt het nog altijd wel goed om een bepaalde denkrichting te hebben, om beter voorbereid te kunnen zijn op een eventuele nieuwe noodsituatie. En dat je bijvoorbeeld al aanbieders van chalets of andere tijdelijke huisvesting op een rijtje hebt’’, meldt een voorlichter van de gemeente Olst-Wijhe. ,,Maar nu is er dus nog geen plan, locaties zijn al helemaal niet in beeld’’, benadrukt de gemeentevoorlichter.

Taakstelling

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) legde de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte vorig jaar een taakstelling op voor opvang van 122 statushouders. SallandWonen probeert die huisvesting voor beide gemeenten te regelen, en deed dat voor 103 mensen: in Olst-Wijhe 32 statushouders (14 minder dan de taakstelling), in Raalte 71 (5 minder). Voor 2017 is naar aanleiding van de lagere instroom de taakstelling verlaagd. In de tweede helft van dit jaar moet Raalte in totaal nog 22 statushouders huisvesten, Olst-Wijhe elf. ,,De opvang ligt nu op schema’’, zegt Marijke Kool. ,,In Olst-Wijhe is de achterstand helemaal ingelopen, in Raalte bijna, dus dat loopt goed.’’