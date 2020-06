Nóg sneller af van asbestdaken: Raalte sluit zich aan bij aanpak van het Rijk

Tekort aan huurwonin­gen in Raalte: ‘Verwach­ting dat dit inciden­teel is’

12 juni Na jaren van stabiliteit is er nu een tekort aan huurwoningen in Raalte. Dat zeggen de gemeente Raalte en SallandWonen. De woonorganisatie monitort drie keer per jaar hoe het gesteld is met het woningaanbod in de gemeente. De vraag naar huurwoningen blijkt momenteel hoger dan het aantal beschikbare woningen.