Noggus&Noggus verkoopt nu ook bouwmaterialen na samenwerking ‘Dalfsen’ en ‘Raalte’

‘Veilig uitgaansle­ven’ Raalte komt nog niet van de grond: oproep voor meer horecaza­ken bij overleg

Maar vijf horecazaken in Raalte hebben het horecaconvenant met gemeente, politie en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ondertekend. KHN roept meer horecaondernemers op zich aan te sluiten bij de afspraken die in oktober vorig jaar gemaakt zijn om het uitgaan in Raalte veilig te houden. ,,Het is in de vergetelheid geraakt door de coronacrisis.’’

1 mei