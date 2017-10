Nominatie jonge ambtenaar Raalte oogst gejuich én kritische noot

Vincent Breen van de gemeente Raalte is in de race voor de titel Jonge Ambtenaar van het Jaar 2018. Waar voorzitter Paul Maas van de Kring Raalter Werkgevers de kandidatuur van de 33-jarige ambtenaar toejuicht, daar geeft Harry Kloppenberg, voormalige verkeersregelaar in de gemeente Raalte, zijn stem niet aan Breen.

Paul Maas, voorzitter van de Kring Raalter Werkgevers: ,,Vincent Breen is een ambtenaar van de nieuwe tijd. Hij denkt in oplossingen, in plaats van problemen. In Raalte was de standaardregel vaak: het kan niet, omdat de regels het niet toestaan. Breen denkt met ondernemers mee. 'Als je het project nou eens anderhalve meter opschuift...', oppert hij dan. 'Dan kan het wel'.''

Harry Kloppenberg, voormalige verkeersregelaar in de gemeente Raalte: ,,Vincent Breen zat voorheen op de afdeling Handhaving en vergunningen. Ik had als mede-organisator van de Den Alerdinckloop met hem te maken met de vergunningverlening voor deze jaarlijkse crossloop. Tot vorig jaar was de samenwerking prima.''

Incident

,,Na het incident op 10 december 2016, waar baron G. van Voorst tot Voorst met opzet de instructies van een verkeersregelaar negeerde, en op het hardloopparcours zijn weg vervolgde, is in de samenwerking de klad gekomen. Mijn aangifte van dit incident is geseponeerd in samenspraak met de burgemeester en team Handhaving en vergunningen, aldus de politie.''

,,Onder andere Breen was in het bezit van bewijs dat het opzet van de dader was. Breen heeft dit alleen ter kennisgeving aangenomen, en niet naar voren gebracht toen hij is gehoord door de politie. De gemeente, in de persoon van Breen, zegt in eerste instantie geen partij te zijn in deze zaak. Later geeft hij toe er slechts zijdelings bij betrokken te zijn geweest.''