Noodkreet vanuit Raalte om intimidatie van vrouwen op straat: ‘Ik ben bang’

Provincie en gemeenten in Overijssel willen streep door natuurver­gun­ning Lelystad Airport

7 april Negen Overijsselse gemeenten en de provincie willen dat er een streep wordt gezet door de natuurvergunning die nodig is voor de uitbreiding van Lelystad Airport. De onderbouwing in de daarvoor ingediende aanvraag klopt niet volgens de partijen. Bovendien zouden er grote onduidelijkheden zijn over de verrekening van de stikstofneerslag met vliegveld Schiphol.