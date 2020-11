Noodkreet Voedselbank Raalte gehoord: tóch een lening en locatie voor nieuw pand

Ben Nijboer neemt pauze van pensioen voor coronawerk bij GGD. ‘Voelde niet goed om in de tuin te zitten’

28 oktober Ben Nijboer uit Heino is sinds vijf jaar gepensioneerd. De vrijheid van een pensionado beviel hem prima, maar zat hem niet lekker toen hij afgelopen zomer las dat de GGD een schreeuwend tekort aan mensen had om de coronacrisis het hoofd te bieden. Nu maakt Nijboer weer volle werkweken, in Zwolle, aan de telefoon bij de GGD. ,,Soms weten mensen het echt even niet.”