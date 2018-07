Nostalgie tijdens verkoopmiddag oude Tijenraan

,,Past u op, het is wel een slooppand en niet achter de linten komen. Da's gevaarlijk, vooral in het lege zwembad.'' Bij de ingang van het oude pand van Tijenraan in Raalte heten Lars, Jort en Sven Hooge-boom bezoekers welkom. De zonen van de eigenaren van de firma Hoogeboom hebben de kijkmiddag opgezet. Het is de eerste keer voor de sloopaannemer dat ook particulieren worden uitgenodigd. Alle bezoekers krijgen een A4'tje in de handen gedrukt waarmee een bod kan worden uitgebracht en er is een Whatsappnummer beschikbaar.

Met het papiertje in de hand scharrelen honderden mensen door de hallen, al komt niet iedereen om te kopen. ,,Ik ben erg benieuwd hoe het er nu uitziet. Ook leuk dat plekken toegankelijk zijn, waar je normaal nooit mocht komen'', zegt Martin. Hij is met zijn gezin gekomen om rond te neuzen. ,,Ach, misschien vinden we nog wel wat dat we kunnen doorverkopen.''

Terwijl Martin midden in het droge kinderbadje staat, naast de kinderglijbaan, vraagt hij zich af waarom de spullen aan de hoogste inschrijver worden verkocht en niet worden geveild. ,,We weten eigenlijk niet precies waarin mensen geïnteresseerd zijn'', zegt Lars. De glijbaan gaat naar Duitsland en de sportverenigingen hebben al veel meegenomen, maar wat verder is overgebleven verdwijnt normaal gesproken in de container. ,,Wij leren hiervan en zien wat nog waarde heeft.'' Zo heeft een manage uit de buurt een bod gedaan op de complete keuken.

Tijd

Lars realiseert zich dat het familiebedrijf misschien meer zou kunnen verdienen met een veiling. ,,Maar dat kost ook veel tijd om te organiseren.'' En die tijd heeft de firma niet, zeggen directeuren Jurgen en Gert Hoogeboom. ,,De gemeente wilde heel graag dat de hallen nu al tegen de grond zouden gaan.''

Raalte experimenteert met de circulaire economie, waarbij niets wordt weggegooid, en heeft heel secuur opgeschreven wat er met het pand moet gebeuren. Gert Hoogeboom: ,,In het bestek staat zelfs iets in over een mevrouw van wie een dierbaar kettinkje onder de beweegbare zwembadvloer is geschoven. We moeten haar uitnodigen als de vloer eruit gaat, zodat ze kan kijken of de ketting er nog ligt.''

Die nieuwe aanpak bevalt wel, zeggen Jurgen en Gert. Ze wijzen daarbij naar hun zonen die het evenement hebben georganiseerd. ,,Dit is toch de toekomst.''