Nu is Gerria Toeter kandidaat om wethouder in Raalte te worden

Toeter was van 2000 tot 2006 raadslid voor het CDA in de gemeenteraad van Raalte. Haar aandachtsgebied was het sociale domein. Ze bleef daarna actief op dit thema, zowel in het vrouwennetwerk van het CDA en als CDA-lid. Toeter is 46 jaar, gehuwd en moeder van drie kinderen. Ze woont in Raalte en heeft gestudeerd aan de Agrarische Hogeschool in Bolsward en Hogeschool Windesheim in Zwolle.