Nu ook voorleesuurtje in de bieb van Heino: ‘We hebben vrijwilligers gezocht en gevonden’

Extreme hoofdpijn teisterde Eileen (32), maar nu is haar leven veranderd: ‘Er is hoop’

‘Een complete omslag’. Zo omschrijft Eileen Wolf (32) uit Deventer haar leven na de experimentele behandeling in Amerika die zij vorig jaar onderging. Feestjes, festivals of etentjes waren daarvoor amper vol te houden door de constante hoofdpijn die ze had. ,,Meer mensen kampen hiermee, maar het is niet het einde. Er is hoop.”