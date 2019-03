Oeps foutje! Familieleden die geboortebord plaatsen raken gasleiding in Raalte

Bouwkranen domineren beeld boven Raal­te-Noord

6:00 Ze torenen hoog boven Raalte-Noord uit, de vijf bouwkranen. En zo bij elkaar vormen ze een fotogeniek plaatje. Vond ook onze fotograaf Gerard Vrakking. Dat er zoveel kranen aan het werk zijn, zegt ook iets over de grote klus in Raalte-Noord: de bouw van woningen in dit gedeelte van het dorp draait op volle toeren.