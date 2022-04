Olst-Wijhe en Raalte helpen bij woningisolatie en gaan samen materialen inkopen

Stemmenka­non in Luttenberg, Hei­no-bol­werk van BB en twee ‘onverwach­te’ kandidaten in de Raalter raad

Twee kandidaat-raadsleden voor de gemeenteraad in Raalte komen met voorkeursstemmen alsnog de raadszaal in. Het zijn twee van de meerdere opvallende uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen in de Sallandse gemeente. Zo blijkt Heino een waar BurgerBelangen-bolwerk en gebeurt er iets opvallends in een Nieuw Heetens stembureau.

