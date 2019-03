OM: twee jaar cel voor kopschopper Raalte: ‘Dat ik er op lijk, wil niet zeggen dat ik dat ben’

Bij een mishandeling op de Grote Markt in Raalte schopte een man tegen het hoofd van een op straat liggende man. Agenten herkenden in deze kopschopper de 25-jarige Mohammed C.C. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van poging tot doodslag.

Was het C.C. die in de nacht van 10 maart 2018 op straat zo tekeer ging tegen een op straat liggende man? Vier agenten zeggen hem te herkennen, onder meer van beelden uit café Borrelzz in Raalte. De verdachte en vrienden hadden eerst wat gedronken in de Gouverneur, waarna ze vervolgens naar Borrelzz gingen. Daar, buiten op straat, ging het mis.

In de rechtszaal werden beelden getoond van die avond in het tweede café. ,,De officier zegt mij te herkennen, maar ik ben dat helemaal niet”, zei de verdachte. ,,Dat zie je heel duidelijk. Dat ik er op lijk, wil niet zeggen dat ik dat ben.” En daar had hij meteen de kern van deze zaak te pakken: want wat ligt er verder tegen hem behalve die herkenning alleen?

C.C. was geen onbekende in Raalte. Hij kwam er vaker met vrienden. De verdachte was nog maar net vrij van een celstraf van vijf jaar voor een gewapende overval. Eind vorig jaar zou de strafzaak al afgedaan worden, maar in een tussenvonnis besloot de rechtbank dat C.C. in het Pieter Baan Centrum onderzocht moest worden. Daar kwam niet veel uit. En dus bleef het Openbaar Ministerie bij haar eis van twee jaar cel.

In het schoppen tegen het hoofd zag de officier van justitie poging tot doodslag. Advocaat Guy Weski zag het anders. Hij vond het vreemd dat op zijn minst de medeverdachten niet zijn gehoord. Bovendien concludeert de officier op basis van vage beelden dat de schop tegen het hoofd met kracht was uitgedeeld, zei de raadsman.