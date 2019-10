OM: vrijspraak voor ‘vierde overvaller’ op oud-ijzerboeren in Raalte en Wierden

Oud-ijzerhandelaren werden in 2016 en 2017 bijna stelselmatig overvallen. Bij twee ervan, een in Raalte en een in Wierden, wordt herhaaldelijk de naam Hesdy S. genoemd. In Raalte werd een vrouw in de nacht van 30 op 31 januari 2017 overvallen in haar huis aan de Dahliastraat. Ze werd in bed ernstig toegetakeld terwijl een onbekend aantal andere overvallers haar huis op de kop zette. De vrouw is de zus van een oud-ijzerhandelaar en was al eerder slachtoffer van een overval. Deze zeer gewelddadige daad heeft haar leven voorgoed veranderd, zei de officier van justitie. ,,Ze had een leuk hoekhuis met een tuintje, maar ze eindigde ergens in een flatje behangen met beveiligingscamera’s. Onder haar kussen een briefje van haar therapeut, met daarop de tekst ‘adem in, adem uit. Je bent veilig’.’' De overvallers gingen er vandoor in een die nacht gestolen Volkswagen Golf uit Deventer. Deze werd in Diepenveen achtergelaten en in de fik gestoken.