Omgeving blijft twijfelen over uitbreiding varkensstal Heeten met 10.000 varkens

Ouderen­werk Heino neemt acht AED’s in het dorp over: ‘Dit is belangrijk voor de gemeen­schap’

Het onderhoud en beheer van acht AED’s in Heino is veiliggesteld. De mobiele reanimatie-apparaten waren in bezit van de EHBO-vereniging, maar die bestaat niet meer. In Stichting Ouderenwerk Heino (SOH) is nu een nieuwe eigenaar van de AED’s gevonden. ,,Al redden we er maar één iemand mee, dan is het al de moeite waard.’’

12 juli