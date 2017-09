Omstreden Raalter voorstel afvalinzameling bij grof vuil

Raalte stapt niet over op het slechts één keer per acht weken ophalen van restafval. In de Raalter raadspleinsessie tekende zich maandagavond al snel een meerderheid af tegen het voorstel om in plaats van eenmaal in de vier weken nog maar eens in de acht weken de grijze container te ledigen.

Toen de woordvoerders van de collegepartijen Gemeentebelangen en CDA (samen goed voor veertien van de 25 raadsleden) lieten blijken dat ze wel voelden voor eens in de zes weken inzamelen maar zeker niet voor acht, moest GB-wethouder Frank Niens zijn knopen tellen en het voorstel terugnemen. ,,We gaan ons in het college beraden en komen bij u terug met een aangepast voorstel, in welke vorm dan ook'', beloofde de milieuwethouder.

Brede steun was er wel voor het gratis inzamelen van groente-, tuin- en fruitafval, en het gedurende het gehele jaar gratis storten van grof tuinafval op het milieubrengstation, zoals het ook in 'voorbeeldgemeente' Staphorst gebeurt. Daar wordt ingezameld via het 'laag frequent inzamelen', waarbij al 86 procent van het afval wordt gerecycled. In buurgemeente Olst-Wijhe is dat 79 procent, daar wordt restafval helemaal niet meer aan huis ingezameld ('omgekeerd inzamelen')

Beter voorbeeld

VVD-fractievoorzitter Alexander Kreule opende de discussie over dit omstreden collegevoorstel, dat de afgelopen weken veel commotie opleverde op sociale media en in de krant, met een heuse powerpointpresentatie. Als Raalte huishoudelijk afval echt beter wil scheiden, moet de gemeente een voorbeeld nemen aan Horst aan de Maas, betoogde Kreule.

In die Limburgse gemeente werd in 2015 al 96 procent van het afval werd hergebruikt en slechts 21,5 kilo restafval per inwoner ingezameld. Veel beter dan de Raalter doelstelling voor 2020: 75 procent hergebruik en minder dan 100 kg restafval per inwoner. En ook nog veel beter dan de landelijke doelstelling voor 2025: 90 procent hergebruik en maximaal 30 kg restafval per inwoner.