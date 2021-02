Omstreden zonnepark in Heino voorlopig van de baan: Verbreding N35 gooit roet in het eten

VIDEO Showroom op wielen: woonzaak Seine uit Heino komt met vloeren, raambekle­ding en jaloezieën aan huis

1 februari We werken al bijna een jaar massaal thuis vanwege het coronavirus. Hét moment om het in je eigen huis helemaal naar je zin te maken. Maar hoe kies je de perfecte vloer uit? Welke raambekleding past het best bij je kozijnen? Seine Wonen en Slapen in Heino heeft de oplossing: een showroom op vier wielen.