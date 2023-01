Omwonenden akkoord met uitbreiding hoogspanningsstation in Raalte: ‘Maar met tegenzin’

Jelle van der Heyden vindt 4 jaar voetballen in Denemarken wel genoeg: ‘Al die lange ballen, dat is niets voor mij’

Hij is even terug op de plek waar het allemaal begon, bij Koninklijke UD. Als Jelle van der Heyden het clubgebouw binnenloopt, werpt hij een blik op het prikbord, ziet het clublied en zingt vervolgens de eerste twee zinnen op de melodie. Na een gesprekje met voorzitter Joost Rutgers over de legendarische oefenwedstrijd tegen FC Barcelona, zal Van der Heyden vertellen over zijn avontuur in Denemarken, zijn tijd bij FC Twente en het soms moeilijke profbestaan.

8 januari