Ondanks kritiek omwonenden staat raad Raalte positief tegenover zonnepark bij Kanaaldijk-Zuid in Heino

De kritiek van omwonenden en raadsleden ligt vooral in de communicatie over de mogelijk komst van het zonnepark. Bewoners die 500 meter van de locatie af wonen stellen in bezwaarbrieven niet te zijn meegenomen in de informatievoorziening over het zonnepark en voelen zich niet gehoord. Enkele raadsleden onderstrepen dat, waaronder fractievoorzitter van D66, Bert Terlouw.