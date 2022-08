Ondanks lichte afname van winkels, staat centrum Raalte er goed voor: ‘Beetje leegstand is gezond’

Gemeente Raalte draait niet op voor kosten aangespan­nen rechtszaak rond noodveror­de­ning boerenpro­test

De voorzieningenrechter heeft zich alsnog uitgesproken over de uitspraak in de zaak die werd aangespannen over de noodverordening bij de boerenprotesten in Raalte. Boeren gingen in verweer tegen de noodverordening, omdat een te sterke inperking van het demonstratierecht zou zijn. Omdat de gemeente en de boeren tot een regeling kwamen, verviel de zaak, maar de rechter spreekt zich wel uit over wie verantwoordelijk is voor de kosten.

