Ondanks verplaatsing of afgelasting geen financiële gevolgen voor deze kleine Raalter evenementen

Tussen alle afgelastingen door maakt de organisatie van het tweedaagse Legends of Rock in Raalte bekend dat het feest wél doorgaat. Niet in juni, maar in september. Raalte in de Smaak gaat niet door, terwijl dat evenement ook in september is. Hoe passen de evenementen zich aan? En kunnen zij eventuele financiële gevolgen opvangen?

Onlangs sloot de gemeente Raalte een evenementenverzekering af voor kleine evenementen. Je mag jezelf een ‘klein evenement’ noemen als er maximaal 2500 bezoekers zijn. Vanaf begin dit jaar zijn de organisatoren gedekt voor aansprakelijkheid, materiaaldekking, ongevallen, schade aan eigendommen, en rechtsbijstand voor medewerkers. De verzekering dekt alleen geen annuleringskosten. Voor Raalte in de Smaak en Legends of Rock heeft dit echter geen financiële gevolgen.

‘Absoluut niet gepast’

Een geluk bij een ongeluk voor de organisatie van Raalte in de Smaak. Het culinaire feest dat van 11 september tot en met 13 september plaats zou vinden, is ver van te voren gecanceld. Hoewel voorzitter Frans Rouwenhoff het bestaan van de verzekering kent, hoeft en kan hij er geen gebruik van te maken.

,,Simpelweg omdat wij nog geen kosten hebben gemaakt. Willen we In de Smaak half september zoals gepland laten doorgaan, dan moeten we horecabedrijven en sponsoren nu al gaan benaderen in verband met de vele voorbereidingen. Het lijkt ons echter absoluut niet gepast in deze crisistijd bedrijven te gaan benaderen.”

Het is het eerste jaar voor Rouwenhoff als voorzitter van het eetfestijn. ,,Ja, pijnlijk natuurlijk. Maar ook in dit soort situaties moet je als voorzitter en bestuur het lef hebben om ermee te stoppen. Helaas pindakaas. Het biedt wel mogelijkheden voor de toekomst.” De voorzitter doelt op een samenwerking met kunst- en eetfestival Cu & Cu.

,,We hebben inmiddels enkele keren gesproken met bestuursleden van Cu & Cu. Beide organisaties hebben daarna de intentie uitgesproken om tot een samenwerking te willen komen. Het nu niet laten doorgaan van In de Smaak geeft meer tijd om in gezamenlijk overleg naar een nauwere samenwerking in 2021 toe te werken.”

Volledig scherm Archieffoto van de opbouw van Raalte in de Smaak uit 2017. © Gerard Vrakking

‘Liever nu garantie, dan straks afgelasten’

Ook het muziekevent Legends of Rock voert aanpassingen door. Ze verplaatsen het evenement van vrijdag 12 en zaterdag 13 juni naar vrijdag 18 en zaterdag 19 september. ,,De verplaatsing verloopt momenteel erg soepel”, zegt Maurice Endeman, organisator van het evenement. ,,Zo goed als alles kunnen we verplaatsen. We hebben direct contact gehad met de gemeente om te kijken voor een alternatieve datum. Veel dorps- en tentfeesten zijn dan voorbij. We zitten niet met annuleringskosten omdat veel artiesten doorgeschoven worden.”

Volgens Endeman hebben leveranciers en andere partners er begrip voor. ,,Zij zeggen ook: liever nu garantie op werk in september, dan straks te horen krijgen dat er geen werk is. Het is ook in hun voordeel. En dit evenement is relatief klein, dan is verplaatsen makkelijk.”