Ondergrondse wietplantage in Raalte: politie pakt twee mannen op

Bij toeval is gistermorgen een enorme wietplantage onder de vloer van de voormalige kringloop ontdekt. 'Onmogelijk' is de eerste reactie van eigenaar van het pand Stappenbelt. ,,Er ligt alleen maar zand onder de vloer."

De politie heeft inmiddels twee mannen uit Raalte (van 31 en 54 jaar) opgepakt. In de ondergrondse plantage werden volgens de politie 'honderden planten' en telersmaterialen aangetroffen.

Tien jaar geleden heeft Stappenbelt nog een nieuwe vloer aangelegd in het pand aan de Deventerstraat. En dat op een stevige fundering gevuld met alleen maar zand. Ruimte onder de betonnen ondergrond is er dus niet. Dat de vloer in verloop van tijd verzakt, daar begrijpt hij helemaal niks van. Stappenbelt ligt er zelfs een paar nachten wakker van. ,,Ik kom regelmatig in het pand. En zag de vloer steeds slechter worden. Ook hoorde ik mechanisch lawaai van onder de vloer wegkomen. Ik dacht steeds 'wat is er nou aan de hand?"

Slopen

Stappenbelt besluit om de vloer er uit te laten slopen. Hij laat dinsdagmorgen een aannemer komen. Die slaat met een hamer een gat in de betonnen vloer. De hamer verdwijnt, tot grote verbazing van Stappenbelt in een holle ruimte. En dan zien ze de eerste wietplanten. Stappenbelt is onthutst. ,,Ik wist niet wat ik zag. Dit kon gewoon niet waar zijn. We hebben meteen de politie gebeld. Maar voordat zij erin konden moest er eerst gestut worden. Want door de holle ruime was ook de staalconstructie in het gebouw verzakt."

Levensgevaarlijk noemt Stappenbelt de situatie. Onder de vloer blijkt zo'n 100 kuub zand, oftewel 1200 kruiwagens, weggehaald. Goed voor een ruimte met hoogte van 1,75 meter en een vloeroppervlakte van 150 vierkante meter. ,,Die mensen van de wietplantage hebben met hun leven gespeeld. Hoe ze het hebben gedaan? Ik heb geen idee. Ze zijn zeer professioneel te werk gegaan. Niemand in de buurt heeft iets gemerkt."

Opvallend