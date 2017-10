Ondernemers Raalte zien nu al succes van afschaffen betaald parkeren

Meer klanten, meer verkochte artikelen, meer omzet. De Raalter detailhandel profiteert van de afschaffing van betaald parkeren in het dorp. De ondernemers roepen in koor dat ze heel tevreden zijn en dat het vooral zo moet blijven.

Franchisenemer Bert Piest kan met objectieve gegevens hard maken dat de Hema in Raalte baat heeft gehad bij de ontmanteling van de parkeermeters. Want zijn winkel presteerde in het afgelopen halfjaar gemiddeld beter dan vergelijkbare Hema's in Nederland.

,,Sinds begin april, toen betaald parkeren werd afgeschaft, hebben wij de stijgende lijn te pakken'', verzekert Piest. ,,Zowel wat betreft aantal klanten en verkochte artikelen als omzet. Voor een belangrijk deel veroorzaakt door de afschaffing van betaald parkeren, naast misschien het aantrekken van de economie. Want in de winkel hebben we niets veranderd. Het beeld is dus reëel en wordt niet vertroebeld door bijvoorbeeld opruimingsacties.''

Beleving

Piest vermoedt dat inwoners van omliggende dorpen vaker gaan winkelen in Raalte. ,,Onze personeelsleden zien steeds meer nieuwe gezichten in de winkel. Klantenbeleving is heel belangrijk. Vaak gaat het om kleine dingetjes die de doorslag kunnen geven. Nu ze niet meer voor parkeren hoeven te betalen, zullen mensen in hun onderbewustzijn eerder voor winkelen in Raalte kiezen.'' Later dit najaar hoopt hij daarvan de bevestiging te krijgen op basis van het uitgebreide jaarlijkse klantenonderzoek.

Quote We zien steeds meer nieuwe gezichten in de winkel Bert Piest (Hema Raalte)

Anne Boer, franchisenemer van Jumbo, signaleert soortgelijke ontwikkelingen. ,,We kunnen aan de omzet meten dat het geleidelijk beter gaat sinds begin april'', meldt hij. ,,Vooral in het weekeinde is het veel drukker op de parkeerplaats. We zien ook klanten van vroeger terugkomen. Die bleven om principiële redenen weg, want zij vinden het vervelend dat ze parkeergeld moeten betalen om boodschappen te kunnen doen in de supermarkt.''

Competitie