Ondernemersclubs Raalte ontstemd over verplichting zonnepanelen op nieuwe daken: ‘Politieke mooipraterij’

Wie goed kijkt, ziet dat plannen voor voormalig tuincen­trum in Heino zijn aangepast: ‘Belang­rijk­ste bezwaar blijft overeind’

De projectontwikkelaar die woningen wil bouwen op het terrein van voormalig tuincentrum Van der Vechte in Heino houdt vast aan elf woningen in de plannen. Eerdere schetsen zijn, in overleg met de kritische omwonenden, wel enigszins aangepast, maar aan het woningaantal wordt niet getornd, zegt Cris Zijlans van ontwikkelaar Le Clercq. ,,Dan gaat het hele concept hard onderuit.’’

1 november