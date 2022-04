Onderzoek gestart naar mooiste plekjes in hart van Overijssel

‘Kantoor­grond’ bij Raal­te-Noord en N35 in beeld voor 53 woningen: ‘Veel rijtjeswo­nin­gen, geen vrijstaand’

Een braakliggend stuk grond in Raalte-Noord, vlak bij de N35, moet beschikbaar komen voor 53 nieuwe woningen. Dat wil grondeigenaar Oude Wolbers-Timmerhuis Projecten. Het stuk grond is nog leeg, omdat het bestemd is voor de bouw van kantoorpanden. Daar blijkt geen animo voor, terwijl de roep om nieuwe woningen in Raalte luid is.

9 april