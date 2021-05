Onderzoek naar dreiging van vos en steenmarter voor Sallandse weidevogels: ‘Nog even en het is te laat’

MOK-werf aan het Overijs­sels Kanaal in Raalte wordt gerestau­reerd: gemeente steekt er tienduizen­den euro’s in

23 april Hoewel het nog tot zeker volgend jaar onduidelijk is wat er in de toekomst wel en niet kan op het Overijssel Kanaal qua recreatie, wordt de MOK-werf lángs het kanaal in Raalte alvast aangepakt. De monumentale werf staat er al sinds 1888 en is toe aan een grondige restauratie. De gemeente trekt een kleine 40.000 euro uit voor het project, zodat een van de weinige monumenten in Raalte in september weer is opgeknapt.