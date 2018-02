Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag leerling op Carmel College

Met 140 km/u over de N348 tussen Raalte en Ommen; rijbewijs kwijt

9 februari De politie heeft vrijdagavond tijdens een controle op de N348 tussen Raalte en Ommen een rijbewijs ingevorderd. Een automobilist trapte het gaspedaal wat al te diep in en reed 140 kilometer per uur waar 80 kilometer was toegestaan.