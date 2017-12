Onderzoekers nemen dna van ‘wolf van Luttenberg’ onder de loep

Dat meldt Staatsbosbeheer. Mogelijk eind van de week is duidelijk of de dieren daadwerkelijk prooi zijn geworden van een wolf. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit and Research (WUR) buigen zich over het dna.

Staatsbosbeheer houdt een slag om de arm. Woordvoerster Joke Bijl: ,,Er zijn aanwijzingen dat het om een wolf is gegaan. Maar we weten vanuit Duitsland dat het ook dan nog om een hond kan gaan.’’

Keel

Wolvenkenner Korbee nam afgelopen weekeinde dna af bij de gedode schapen. ,,Er zijn aanwijzingen dat het om een wolf gaat, maar zeker is het niet. Dat weet je pas na het dna-onderzoek.’’ Een wolf ziet een schaap als voedsel en zal zijn prooi zo efficiënt mogelijk willen doden, het liefst met een beet in de keel. Een hond bijt doorgaans meer lukraak. Schapen zitten dan vol beten, soms liggen er lukraak plukken wol in een weiland. Dat was in Luttenberg niet het geval, vertelt Korbee.