Onderzoeksbureau kraakt omstreden ‘dorpshuis-plan’ voor Strunk in Raalte en adviseert verkoop

VIDEO Sauzen, poetsen en timmeren: Inwoners Laag Zuthem maken zelf woning klaar voor vluchtelin­gen Oekraïne

Een groep inwoners van Laag Zuthem werkt zich dit weekeinde in het zweet in een leegstaande woning in het dorp. Ze knappen het huis met zes slaapkamers op om zo snel mogelijk Oekraïense vluchtelingen te kunnen opvangen. ,,Het balletje is gaan rollen door de dorpsdominee.’’

27 maart