Onduidelijkheid rond opvang besmette asielzoekers Laag Zuthem: laatste dag ingegaan

Zorgbe­drijf Ontzorgd Wonen failliet: wat gebeurt er met de locatie in Heino?

Zorgbedrijf Ontzorgd Wonen is gisteren door de rechtbank failliet verklaard. Huis ter Heijne aan de Statenweg in Heino is één van de vier locaties van het bedrijf. In de komende vier weken moet een doorstart gerealiseerd worden.

30 november