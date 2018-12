Onrust in Salland na fraude met kilometertellers

Vorige week liet het tv-programma Opgelicht?! zien hoe het Raalter autobedrijf Jonkman Auto’s geïmporteerde ‘sjoemel-Volvo’s’ uit Zweden verkoopt. Uit onderzoek bleek dat de handelaar ten minste zes Volvo’s (voornamelijk van het type V70) in zijn garage had staan met aantoonbaar onjuiste kilometerstanden. In sommige gevallen ging het om standen die met tienduizenden kilometers waren teruggedraaid.

De importeur van Volvo in Nederland distantieert zich van de tellerfraude. ,,Het ging hier niet om een dealer, maar iemand die zich specialiseerde in ons merk”, stelt Roger van Polanen van Volvo Car Nederland. ,,Klanten die zonder medeweten een auto hebben aangeschaft, worden hier het hardst mee geraakt. In beginsel ruilen wij namelijk geen auto’s om waarmee is gesjoemeld.” Alle Volvo-dealers zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de fraude. Uit een rondgang langs dealers in de regio blijkt dat zij sinds de uitzending geregeld vragen krijgen van ongeruste klanten.

Reparaties

Ook voor reparatie van frauduleuze auto’s geeft de officiële dealer niet thuis, omdat bij grotere reparaties de kilometerstand moet worden vermeld op de factuur. ,,Als die stand niet klopt, dan werkt de dealer dus ook mee aan de fraude”, legt Van Polanen uit.

Bij het Raalter autobedrijf staat eigenaar Jan Jonkman er verslagen bij. ,,Ik ben leeg”, reageert hij geëmotioneerd. Het liefst wil hij niets kwijt over tellerfraude. Wel zegt Jonkman: ,,Klanten hebben bij mij een auto gekocht en ik neem daar verantwoordelijkheid voor. Maar ik ben aan de schandpaal genageld. Jullie hebben vast ook camera’s en microfoons bij je.” Voor verder commentaar verwijst hij naar zijn advocaat. Die wil liever geen mededelingen doen over de zaak. ,,Mijn cliënt wist van niets’’, zegt een advocaat van kantoor Arslan Ter Wee met vestigingen in Zwolle en Meppel. ,,We weten niet wie de kilometerstand heeft teruggedraaid. Gedupeerden kunnen contact opnemen met mijn cliënt en dan wordt gekeken naar een oplossing.”

Vergelijken

Martin Huisman van de Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT) zegt dat mensen die gedupeerd zijn, altijd contact moeten zoeken met de verkoper. ,,Probeer het eerst onderling op te lossen. Per auto rekenen we gemiddeld 1500 euro schade, als er gesjoemeld is met de teller. Je kunt het ook preciezer narekenen, door de prijzen met verschillende standen online te vergelijken.”

Huisman vindt ook dat er altijd aangifte bij de politie gedaan moet worden. De politie in Raalte heeft echter nog geen enkele melding binnen. ,,Het is vaak ook iets waarvoor kopers zich schamen. Hebben ze eerst op feestjes opgeschept hoe goedkoop ze een auto hebben gekocht, later wordt duidelijk waarom...”