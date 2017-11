Ons Genoegen in Ierse sferen in Hoftheater Raalte

Ons Genoegen uit Heino verzorgt op zaterdag 11 november een concert in het Hoftheater in Raalte (aanvang 20.00 uur). Er is onder meer Ierse muziek, maar ook zal violiste Maaike Gerritsen Schindlers List spelen, ondersteund door het orkest. Orkestleider Han Holtkuile regelt vervoer vanuit Heino.

Het concert is op de elfde van de elfde, de start van het carnavalsseizoen, is die datum bewust gekozen?

Holtkuile: ,,Er zijn ook mensen die niks met carnaval hebben en zo is er een alternatief: als je niet weet waar je naartoe moet, kun je die avond naar ons concert in het Hoftheater. Dat is natuurlijk als grapje bedoeld.''

Schindlers List op een feestavond, hadden jullie niet wat vrolijkers kunnen bedenken?

,,Er komt ook een violiste, wij hebben Schindlers List in ons programma en dat pas natuurlijk precies bij een viool. Het is inderdaad een zwaar stuk, maar muziek hoeft niet alleen feestelijk of snel te zijn, er hoort ook ingetogen en gedragen muziek bij zoals Schindlers List.''

Waarom is er visuele ondersteuning bij het concert?

,,Visuele ondersteuning moet je zo zien: er is gebeurt niet alleen van alles op het podium, maar op veel verschillende plekken spelen slagwerkers en diverse andere instrumentale solisten.''

Jullie regelen eventueel vervoer vanaf Heino, waarom is het concert dan in Raalte?

,,We willen in verband met het jubileum een keer in een mooie theaterzaal spelen en in Heino is niet zo'n locatie. We willen niet dat dit een drempel is om te komen en mensen die zelf geen vervoer hebben, kunnen daarvoor contact met mij opnemen 06- 12298390, dan regelen wij dat.''

Volgend jaar spelen jullie in Heino met het Orkest van het Oosten. Hebben ze jullie gebeld of belden jullie hen?

,,Op 25 november 2018 gaan we inderdaad optreden samen met het Orkest van het Oosten, het orkest dat ook in het televisieprogramma Maestro speelt. Zij zoeken de verbinding tussen professionals en amateurs en ze hebben Ons Genoegen gevraagd samen met hen een concert in Heino te verzorgen. Dat is super en daar gaan wij natuurlijk graag op in.''