Ontmantelde hennepkwekerij in Raalte valt te linken aan de Twente bende

Woningbouw Luttenberg stuit op protest in dorp

7:00 Bij inwoners van Luttenberg is wrevel ontstaan over beoogde locaties in het dorp voor woningbouw. Zeven reacties zijn vanuit deze plaats naar het gemeentehuis in Raalte gestuurd. Een perceel aan de Lemelerweg, Luttenbergerweg en de Elskampweg zijn in beeld om erop een woonwijk te bouwen.