Ontruiming ‘wiettunnel’ Raalte is gevaarlijke operatie

Vorige week werd bij toeval de wietplantage onder zijn leegstaande pand ontdekt. Via een tunnel, toegankelijk in een nabijgelegen garagebox, was de professioneel aangelegde kwekerij te bereiken. Het pand is inmiddels vrijgegeven door de politie. Alle wietplanten en apparatuur zijn in beslag genomen. Maar afdalen naar de ruimte waar zo’n achthonderd wietplanten werden gekweekt gaat niet gebeuren. Hoe graag Stappenbelt ook wil weten wat zich onder de betonnen vloer heeft afgespeeld. Honderd kuub zand is ongemerkt weggegraven.