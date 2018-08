Oogstkoningin Jacqueline leerde haar man kennen tijdens Stöppelhaene

Boerendochter Jacqueline de Dalie (54) leerde de liefde van haar leven kennen tijdens Stöppelhaene. Ze is vanavond in de Sallandse Herberg in Raalte gekroond tot Oogstkoningin.

Jacqueline wordt bij het zwaaien van de scepter bijgestaan door twee hofdames die tevens vriendinnen zijn: haar dochter Romee (22) en Dieke Koerhuis (22).

Speciaal

Het Sallandse Oogstfeest heeft een speciale betekenis voor Jacqueline. ,,De eerste keer dat ik Stöppelhaene vierde, kreeg ik verkering met Rob'', verklaart zij. ,,Dat is nu 33 jaar geleden.”

Het spreekt voor zich dat Jacqueline en haar echtgenoot er elk jaar bij zijn. ,,Ik vind het een supergezellig feest voor jong en oud en ben heel benieuwd hoe het is om het van een andere kant mee te maken.”

Zorg

Jacqueline de Dalie is geboren en getogen op een boerderij in Dedemsvaart, maar woont al dertig jaar met Rob samen in Raalte. Ze hebben twee kinderen: Romee (22) en Jur (20). Jacqueline werkte geruime tijd in de ouderenzorg, waarvan 26 jaar op de Hartkamp, maar trad na een omscholing in dienst als doktersassistente bij huisartsenpraktijk Het Raan.

Jacqueline beseft dat ze het tot en met zondag druk zal krijgen, want als Oogstkoningin is ze bij praktisch alle activiteiten van Stöppelhaene aanwezig. ,,Ik laat het maar op me afkomen. Ik heb er in ieder geval veel zin in. We gaan er samen weer een mooi feest van maken.”

Hofdames