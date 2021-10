Ook dit jaar weer kledingbon van gemeente Raalte voor kinderen van ouders met een laag inkomen

School, kerk en dorpshuis in Laag Zuthem onder één dak? ‘Zeker het onderzoe­ken waard’

29 september Een school die nadenkt over huisvesting en een kerk die in slechte staat verkeert. Het is het begin van een plan om toonaangevende gebouwen in Laag Zuthem samen te brengen. Plaatselijk Belang Laag Zuthem heeft onlangs bij inwoners van het Sallandse dorp het idee in de week gelegd om basisschool De Linde, kerk De Regenboog en dorpshuis het Trefpunt samen te brengen. ,,Nu moet het even landen bij mensen’’, zegt kartrekker Gert Nijhoff.