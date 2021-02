Ook geen afscheidstournee voor Bökkers: ‘Zonder dat we het wisten was de knallende afsluiter in Paradiso’

Raalter boa's werken in bijzondere omstandig­he­den: ‘Steeds nieuwe coronare­gels maakt het lastig maar uitdagend’

23 februari Het ene moment mogen er drie mensen bij elkaar op straat staan, een maand later nog maar twee en dan moet iedereen ineens ’s avonds binnenblijven. Het is soms al een hele uitdaging om als burger de coronaregels na te leven, laat staan dat je ze moet handhaven. Michelle Albersen en Martheo Stoel zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in Raalte en zien het vooral als een dimensie in hun werk. ,,Iedereen moet zich steeds aanpassen aan de regels. Dat is lastig, maar ook interessant.’’