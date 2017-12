Ook in Heino brandt het licht voor het overleden kind

Het is het ergste wat je als ouders kan overkomen: je kind verliezen. Op Wereldlichtjesdag branden wereldwijd lichtjes voor overleden kinderen. Zondag ook in de gemeente Raalte.

Bijna twee jaar geleden gingen alle alarmbellen rinkelen voor Marleen Beltman-Spikker en haar man Walter. Hun dochter Febe kwam elf weken te vroeg ter wereld. Na vier maanden in het ziekenhuis, overleed ze op 12 december 2015.

Troost

Beltman-Spikker (34 jaar) uit Heeten: ,,Vorig jaar hebben we met vrienden en kennissen Febe herdacht: buiten in een korf vuur gemaakt, een lichtje opgestoken. Dat gaf me een goed gevoel. Je staat letterlijk met mensen die je lief hebt, stil bij je overleden kind. Ik put er troost uit.''

,,Toen dacht ik: als wij behoefte hebben aan zo'n herdenking, hebben anderen dat misschien ook wel. Ik heb Ellen Overmars van Ellen Overmars Uitvaart benaderd. Ze heeft ons begeleid met de afscheidsdienst van Febe. Met nog drie stellen uit Wesepe, Luttenberg en Raalte die ook een kind hebben verloren, hebben we de organisatie van Wereldlichtjesdag in Raalte opgepakt.''

Verbondenheid

Overmars: ,,Het is de eerste keer dat in de gemeente Raalte Wereldlichtjesdag is. Wereldwijd steken mensen op de tweede zondag van december om 19.00 uur kaarsjes aan. Een lint van licht, van verbondenheid, in pure eenvoud. Als locatie voor Wereldlichtjesdag op zondag 10 december hebben we gekozen voor het outdoor-centrum Omni Mobilae in Heino.''

,,Een wens van de ouders was live-muziek. Het duo Flows On zorgt met keyboards en zang daarvoor. Verder vertelt een ouder het verhaal van haar overleden dochter en draagt een andere ouder een gedicht voor. Marion Korenromp-Herder, die mensen begeleidt bij het verlies van een dierbare, verhaalt over haar werkzaamheden.''



Naam