Ook organisaties verontrust over toekomst van synagoge Raalte

Raaltese krijgt werkstraf na verzet tegen ontruiming tuin

23 oktober Rommel en vervuiling in en om de woning van een vrouw in de Raalter wijk Plan De Vloedkampen zorgt al langere tijd voor irritaties in de buurt. Toen gemeenteambtenaren haar tuin wilden aanpakken kreeg de 65-jarige J.M. het aan de stok met twee politieagenten die erbij waren geroepen.