Video Docente 't Carmel praat Slob bij over aparte klas

22 januari ,,De onrust in de klas is een probleem'', verzucht Nathalie Mensink, docente van het praktijkonderwijs van het Carmel College Salland in Raalte. Ze verhaalt over het passend onderwijs dat enkele jaren geleden is ingevoerd. Waardoor leerlingen met te weinig sociale vaardigheden niet meer naar speciale scholen gaan, maar bijvoorbeeld in het praktijkonderwijs terechtkomen.