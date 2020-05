Oorlogsmunitie gevonden op boerenerf in Raalte tijdens bouwen van stal

Voorvech­ter Lyon (43) uit Nieuw Heeten maakt zich zorgen over risico versprei­ding coronavi­rus bij nertsen: ‘Onze sector heeft het al zo moeilijk’

25 mei Nertsenfokkers maken zich wel degelijk zorgen over het risico op verspreiding van het coronavirus rondom hun bedrijven. Dat zegt Lyon Hutten uit Nieuw Heeten, die tot voor kort nog duizenden nertsen hield. Minister Carola Schouten stelde vorige week in een brief aan de Tweede Kamer nog dat het risico ‘verwaarloosbaar’ is. Hutten: ,,Daar zijn we het niet mee eens.’’