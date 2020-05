Oorzaak van cafébrand Lierderholthuis nooit meer te achterhalen, inzameling gestart voor bewoner Tom (21)

video Gillende sirenes: politieman Tom (21) racet naar brand in zijn eigen huis in Salland

13 mei Zo woon je op jezelf in het rustige Lierderholthuis en zo word je weggepiept voor een brand in je eigen huis. Het overkomt de jonge Tom Hartman (21) uit Lierderholthuis. De politieagent in opleiding is maandagmiddag bezig met zijn dienst op het bureau in Deventer als hij via de portofoon te horen krijgt dat zijn woning en café d’Olde Wettering in brand staan. Hij staat nu letterlijk en figuurlijk met lege handen.