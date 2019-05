Op Raalter terras klinkt roep om rokers in hoek te zetten

Dorps­school De Linde in Laag Zuthem is met tijd meegegaan

12:00 De School met den Bijbel is in 1919 opgericht door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Laag Zuthem. In verband met het honderdjarig bestaan is er van 3 tot en met 8 juni een feestweek.