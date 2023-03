Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips!

Volledig scherm Uittips de Stentor © de Stentor

Sytse Buwalda en Wouter Harbers geven een Passionconcert in Heino.

KLASSIEK

The Passion concert

Pianist Wouter Harbers en countertenor Sytse Buwalda geven zaterdag 18 maart een concert in de Nicolaaskerk in Heino. Buwalda trok jarenlang heel Nederland door om overal Bachs passies te zingen. In Heino voert hij samen met pianist Wouter Harbers een boeket passiemuziek uit rondom Erbarme Dich. Aanvang 20.00 uur.

Astronaut Andre Kuipers was 204 dagen in de ruimte en vertelt hierover in Zwolle.

THEATER

André Kuipers en de ruimte

Astronaut André Kuipers vertelt zaterdag 18 maart in Theater de Spiegel in Zwolle gepassioneerd over reizen in de ruimte, hoe het eenmaal boven is om te wonen en te werken in gewichtsloosheid, wanneer de maan opnieuw wordt bezocht en hoe ruimtetoerisme een boost krijgt. Aanvang 20.00 uur.

Kraampjes met snuisterijen en lekkers op een Lifestyle event.

FAIR

Lifestyle 2023

Op Landgoed Schovenhorst in Putten is zaterdag 18 maart van alles te vinden op het gebied van wonen, mode, beauty en volop genieten van culinaire hoogstandjes. Daarnaast zijn er op Lifestyle 2023 workshops te volgen en rondleidingen op het terrein gegeven. Lifestyle is van 11.00 tot 17.00 uur.

Formatie ABBA The Music speelt dit weekend in Zutphen.

CONCERT

ABBA feelgoodshow

In Theater Hanzehof in Zutphen is het zaterdag 18 maart zingen en swingen met de ABBA The Music. Een echte feelgoodshow waarin het publiek wordt meegenomen naar de tijd van grote hits als Waterloo, Mamma Mia, Dancing Queen en Chiquitita van de Zweedse wereldband ABBA. Aanvang 20.00 uur.

Een lichtkunstwerk dat onderdeel is van het eerste Royal Light Festival in Apeldoorn.

FESTIVAL

Royal Light Festival

Dit weekend staat Apeldoorn flink in de spotlights. In de stad wordt tot en met zondag 19 maart het Royal Light Festival gehouden. Een lichtfestival met zeven kunstobjecten van (inter)nationale kunstenaars verspreid over een route van 3 km lang. Deze is lopend en fietsend te volgen. Duur elke avond van 19.00 tot 22.30 uur.