Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips!

Uittips de Stentor

De ForEverly Brothers staan zaterdag in het Hoftheater Raalte.

CONCERT

ForEverly Brothers XL

Van oud sentiment en country tot aan rock ‘n roll. Het komt zaterdag allemaal voorbij in het Hoftheater in Raalte waar de 7-koppige formatie ForEverly Brothers in een swingende show de grootste hits van The Everly Brothers spelen. Met zang van Marcel Hufnagel en Harold Verwoert. Aanvang 20.15 uur.

Het beroemde Zwanenmeer wordt opgevoerd in Lelystad.

BALLET

Zwanenmeer

The Ukrainian Ballet of Peace voert het Zwanenmeer zaterdag op in Agora in Lelystad. De hoofdrol is voor Olga Kifyak. Zij wordt geroemd om haar voetenwerk en gracieuze bewegingen. De prachtige kostuums en decors nemen je mee naar de danszaal van het paleis tot aan de waterkant van het meer. Aanvang 19.00 uur.

In Hardenberg wordt dit weekende de Crea beurs gehouden.

BEURS

Crea Weekend Hardenberg

Crea Weekend in de Evenementenhal in Hardenberg is een leuk uitje voor iedereen die een creatieve hobby heeft of er eentje zoekt. Drie dagen lang staat de hal vol met vele kraampjes met allerlei materialen. Van kralen tot aan paasdecoraties en van stoffen tot aan vogelhuisjes. Workshops volgen kan ook. Openingstijden van 11.00 tot 17.00 uur.

Sopraan Céline Janssen in Opera voor Dummies.

OPERA

Opera voor Dummies

Sopraan Céline Janssen staat vrijdag in Theater Harderwijk met ‘Opera voor Dummies’. In haar theatershow laat ze zien dat opera eigenlijk hartstikke hip en toegankelijk is. Niet stoffig, maar sexy, grappig en ontroerend. In cabaretsfeer neemt ze je mee in de wereld van de opera waarin ook jazz, pop en rock wordt gezongen.

Stichting VordenZondagKunst maakt het mogelijk om een kijkje te nemen bij kunstenaars.

KUNST

KunstZondagVorden

Een kijkje nemen in de keuken van kunstenaars uit Vorden. Dat kan deze zondag met de Stichting KunstZondagVorden. De stichting heeft een route uit gezet die langs ateliers, galeries en musea in en rondom het dorp loopt. Onderweg kan een kijkje genomen worden bij de deelnemende kunstenaars. Openingstijden van 11.00 tot 17.00 uur.