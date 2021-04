‘Opa’ Bos uit Heino regelt woning en huisraad in Borne voor vluchtelingen: ‘Geld maakt niet gelukkig, maar nu wel’

VIDEO Eerste ‘witte goud’ gestoken bij De Weerd in Wesepe: ‘Twee gezinnen krijgen asperges thuis opgediend’

21 maart Het is inmiddels een jaarlijkse traditie: het steken van de eerste asperges. Hoewel het half maart is zijn de eerste asperges uit de kas in Wesepe goed genoeg bevonden door De Weerd en kan het steken beginnen. Dit jaar wordt de samenwerking gezocht met de horeca. Samen met Restaurant Het Buytenhuis uit Heino is een speciale actie opgezet en worden de eerste asperges van het jaar bij twee gezinnen thuis thuis opgediend. Maar de grote vraag is: kunnen we de asperges verwachten op de paastafel?