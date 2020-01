Opdrachtgever gewelddadige overval Raalte krijgt 900 dagen cel maar is al vrij

De 36-jarige opdrachtgever en bedenker van de zeer gewelddadige overval in Raalte in januari 2017 heeft 900 dagen cel gekregen, waarvan 497 dagen voorwaardelijk. Dat bepaalde de rechtbank in Zwolle donderdag.

Omdat de 36-jarige Danny S. uit Zutphen al 303 dagen in voorarrest zat en inmiddels op vrije voeten rondloopt, hoeft hij niet opnieuw de cel in.

Bewoonster ernstig toegetakeld

Bij de overval in de nacht van 30 op 31 januari 2017 in Raalte werd de eerst nog slapende bewoonster ernstig toegetakeld. De veroordeling van S. is gebaseerd op verklaringen van de twee daders die in de woning waren in combinatie met de gegevens van zijn eigen telefoon. Volgens de medeverdachten Stef P. en Chris B. kwam S. bij hen met het idee de overval te plegen. In de wand achter een buffetkast zou tussen de 100.000 en 200.000 euro verstopt zitten. De bewoners zouden op vakantie in Spanje zijn, wat geenszins het geval bleek.

Mokers

Volgens de rechtbank kocht S. mokers voor het tweetal om zo met grof geweld de woning binnen te kunnen dringen. Vanuit de richting van Deventer reden de twee overvallers naar Raalte. S. was op dat moment van vertrek – rond half een ‘s nachts – in Deventer. Zijn verklaring, dat hij daar toen was om wat te eten, vinden de rechters ongeloofwaardig. Op de terugweg werd de auto bij Diepenveen rond 3 uur in de nacht in de brand gestoken. De telefoon van verdachte straalde op dat moment een mast aan in die omgeving.