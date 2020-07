Openbare laadpalen schieten nog niet als paddenstoelen uit de grond in Salland

Katholieke kerken in Salland lopen leeg, maar geestelij­ken broeden op doorstart

13 juli De geestelijken van de Sallandse Parochie Heilig Kruis willen een nieuwe start maken. Door alle overgebleven katholieken in het Sallandse samen te brengen in één kerk in Raalte hopen ze met name jonge gezinnen met elkaar te verbinden om zo weer een levendige gemeenschap te vormen. ,,Dan kunnen er op de stronk van de oude kerk nieuwe sprietjes bloeien.’’