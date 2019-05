Operatie de Werfhorst Raalte verloopt naar wens

Baanbreken­de uitvindin­gen uit Raalte en Wapenveld volgende ‘Nationaal Icoon’? Bedrijven genomi­neerd voor prestigieu­ze prijs

23 mei De ontwikkeling van de kunstnier, de uitvinding van bluetooth of de bouw van de Deltawerken..wie weet wordt Oxycom Fresh Air uit Raalte of Leadax uit Wapenveld straks in een adem genoemd met deze baanbrekende innovaties. Zij zijn namelijk in de running om Nationaal Icoon te worden, een verkiezing waarvan het kabinet verwacht dat de winnaar ervan in te toekomst de wereld kan veranderen.