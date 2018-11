Opnieuw ongeluk op N35 bij Raalte, weg weer open

Jan Smeekens: Winterspe­len vergeten en knallen op de 500 meter

10:33 Jan Smeekens liep na de Olympische Spelen begin dit jaar met zijn ziel onder zijn arm. Het avontuur in Zuid-Korea duurde net iets korter dan 35 seconden: 34,93 seconden om precies te zijn. Dat was goed voor de tiende plek, niet in de buurt van de medailles. De 31-jarige Raaltenaar moet zich nu oprichten, de wereldbekers halen en zijn wereldtitel van 2017 proberen te prolongeren.