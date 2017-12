Organisatie bemiddelt voor gratis overdracht gebruikte laptops

Lintje voor Henk Roeke

28 december Henk Roeke heeft vanavond een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij kreeg door burgemeester Martijn Dadema het lintje opgespeld, horend bij Lid in de Orde van Oranje Nassau. Roeke was op het kersttoernooi van Tafeltennisvereniging Heino. Het evenement is stilgelegd voor de plichtplegingen.